500 بولا بوتسواني إلى جنيه إسترليني

تحويل BWP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bwp
٢٩٫٢٢ gbp

1.00000 BWP = 0.05844 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:26 UTC
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BWP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.079589.28411.467631.668990.954318.4667
1GBP1.169811.26275104.4411.716771.95231.1163421.6015
1USD0.926450.791922182.70881.359551.546070.884117.1067
1INR0.01120020.009574830.012090610.01643780.0186930.01068930.20683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه استرليني
1 BWP0.05844 GBP
5 BWP0.29222 GBP
10 BWP0.58444 GBP
20 BWP1.16888 GBP
50 BWP2.92219 GBP
100 BWP5.84439 GBP
250 BWP14.61097 GBP
500 BWP29.22195 GBP
1000 BWP58.44390 GBP
2000 BWP116.88780 GBP
5000 BWP292.21950 GBP
10000 BWP584.43900 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Botswanan Pula
1 GBP17.11040 BWP
5 GBP85.55200 BWP
10 GBP171.10400 BWP
20 GBP342.20800 BWP
50 GBP855.52000 BWP
100 GBP1711.04000 BWP
250 GBP4277.60000 BWP
500 GBP8555.20000 BWP
1000 GBP17110.40000 BWP
2000 GBP34220.80000 BWP
5000 GBP85552.00000 BWP
10000 GBP171104.00000 BWP