10 آلاف بولا بوتسواني إلى جنيه إسترليني

تحويل BWP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bwp
٥٨٤٫٤٢ gbp

1.00000 BWP = 0.05844 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:25 UTC
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BWP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.0796589.29791.467681.668830.954418.4616
1GBP1.1696611.2628104.4461.716651.951931.1163221.5934
1USD0.926250.791891182.711.35941.545710.88417.0996
1INR0.01119850.009574310.012090410.01643570.01868840.01068790.206742

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه استرليني
1 BWP0.05844 GBP
5 BWP0.29221 GBP
10 BWP0.58442 GBP
20 BWP1.16883 GBP
50 BWP2.92208 GBP
100 BWP5.84416 GBP
250 BWP14.61040 GBP
500 BWP29.22080 GBP
1000 BWP58.44160 GBP
2000 BWP116.88320 GBP
5000 BWP292.20800 GBP
10000 BWP584.41600 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Botswanan Pula
1 GBP17.11110 BWP
5 GBP85.55550 BWP
10 GBP171.11100 BWP
20 GBP342.22200 BWP
50 GBP855.55500 BWP
100 GBP1711.11000 BWP
250 GBP4277.77500 BWP
500 GBP8555.55000 BWP
1000 GBP17111.10000 BWP
2000 GBP34222.20000 BWP
5000 GBP85555.50000 BWP
10000 GBP171111.00000 BWP