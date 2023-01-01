10 بولا بوتسواني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BWP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bwp
٢٫٨١ ils

1.00000 BWP = 0.28150 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:48 UTC
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BWP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079689.27451.467881.669790.954618.4784
1GBP1.1698611.26295104.4361.717171.953371.1167521.6167
1USD0.926250.791797182.69221.359651.546670.884217.116
1INR0.01120140.009575230.01209310.01644230.0187040.01069270.206984

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Israeli New Sheqel
1 BWP0.28150 ILS
5 BWP1.40750 ILS
10 BWP2.81500 ILS
20 BWP5.63000 ILS
50 BWP14.07500 ILS
100 BWP28.15000 ILS
250 BWP70.37500 ILS
500 BWP140.75000 ILS
1000 BWP281.50000 ILS
2000 BWP563.00000 ILS
5000 BWP1407.50000 ILS
10000 BWP2815.00000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Botswanan Pula
1 ILS3.55240 BWP
5 ILS17.76200 BWP
10 ILS35.52400 BWP
20 ILS71.04800 BWP
50 ILS177.62000 BWP
100 ILS355.24000 BWP
250 ILS888.10000 BWP
500 ILS1776.20000 BWP
1000 ILS3552.40000 BWP
2000 ILS7104.80000 BWP
5000 ILS17762.00000 BWP
10000 ILS35524.00000 BWP