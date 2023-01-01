5 بولا بوتسواني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BWP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥ bwp
١٫٤١ ils

1.00000 BWP = 0.28129 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:49 UTC
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BWP إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.079489.25951.467821.670120.9544518.4772
1GBP1.1711.2629104.4341.717351.954051.1167121.6183
1USD0.926450.791828182.69361.359851.547270.8842517.118
1INR0.01120330.009575450.012092810.01644440.01871090.01069310.207005

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Israeli New Sheqel
1 BWP0.28129 ILS
5 BWP1.40646 ILS
10 BWP2.81291 ILS
20 BWP5.62582 ILS
50 BWP14.06455 ILS
100 BWP28.12910 ILS
250 BWP70.32275 ILS
500 BWP140.64550 ILS
1000 BWP281.29100 ILS
2000 BWP562.58200 ILS
5000 BWP1406.45500 ILS
10000 BWP2812.91000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Botswanan Pula
1 ILS3.55504 BWP
5 ILS17.77520 BWP
10 ILS35.55040 BWP
20 ILS71.10080 BWP
50 ILS177.75200 BWP
100 ILS355.50400 BWP
250 ILS888.76000 BWP
500 ILS1777.52000 BWP
1000 ILS3555.04000 BWP
2000 ILS7110.08000 BWP
5000 ILS17775.20000 BWP
10000 ILS35550.40000 BWP