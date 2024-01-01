1 كرونة نروجية إلى بولا بوتسواني

تحويل NOK إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
1.26 bwp

kr1.000 NOK = P1.260 BWP

Mid-market exchange rate at 03:18
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NOK إلى BWP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.9290.76310.2281,337.893.8516.706
1 EUR1.113193.3830.84911.3811,488.64.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9410.0460.08
1 GBP1.3111.178110.005113.4051,753.575.0478.789

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Botswanan Pula
1 NOK١٫٢٦٠٠٦ BWP
5 NOK٦٫٣٠٠٣٠ BWP
10 NOK١٢٫٦٠٠٦٠ BWP
20 NOK٢٥٫٢٠١٢٠ BWP
50 NOK٦٣٫٠٠٣٠٠ BWP
100 NOK١٢٦٫٠٠٦٠٠ BWP
250 NOK٣١٥٫٠١٥٠٠ BWP
500 NOK٦٣٠٫٠٣٠٠٠ BWP
1000 NOK١٬٢٦٠٫٠٦٠٠٠ BWP
2000 NOK٢٬٥٢٠٫١٢٠٠٠ BWP
5000 NOK٦٬٣٠٠٫٣٠٠٠٠ BWP
10000 NOK١٢٬٦٠٠٫٦٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / كروني نرويجي
1 BWP٠٫٧٩٣٦١ NOK
5 BWP٣٫٩٦٨٠٧ NOK
10 BWP٧٫٩٣٦١٣ NOK
20 BWP١٥٫٨٧٢٢٦ NOK
50 BWP٣٩٫٦٨٠٦٥ NOK
100 BWP٧٩٫٣٦١٣٠ NOK
250 BWP١٩٨٫٤٠٣٢٥ NOK
500 BWP٣٩٦٫٨٠٦٥٠ NOK
1000 BWP٧٩٣٫٦١٣٠٠ NOK
2000 BWP١٬٥٨٧٫٢٢٦٠٠ NOK
5000 BWP٣٬٩٦٨٫٠٦٥٠٠ NOK
10000 BWP٧٬٩٣٦٫١٣٠٠٠ NOK