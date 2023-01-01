50 بولا بوتسواني إلى كرونة نروجية

تحويل BWP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

50 bwp
39.25 nok

1.00000 BWP = 0.78492 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:11 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079489.2881.467881.671160.954818.4874
1GBP1.1698611.2629104.4671.717421.955261.1169921.6303
1USD0.926450.791828182.721.35991.548230.884617.1275
1INR0.01119970.009572390.01208910.01643980.01871650.01069390.207054

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / كروني نرويجي
1 BWP0.78492 NOK
5 BWP3.92460 NOK
10 BWP7.84920 NOK
20 BWP15.69840 NOK
50 BWP39.24600 NOK
100 BWP78.49200 NOK
250 BWP196.23000 NOK
500 BWP392.46000 NOK
1000 BWP784.92000 NOK
2000 BWP1569.84000 NOK
5000 BWP3924.60000 NOK
10000 BWP7849.20000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Botswanan Pula
1 NOK1.27402 BWP
5 NOK6.37010 BWP
10 NOK12.74020 BWP
20 NOK25.48040 BWP
50 NOK63.70100 BWP
100 NOK127.40200 BWP
250 NOK318.50500 BWP
500 NOK637.01000 BWP
1000 NOK1274.02000 BWP
2000 NOK2548.04000 BWP
5000 NOK6370.10000 BWP
10000 NOK12740.20000 BWP