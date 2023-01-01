ألف بولا بوتسواني إلى راند جنوب أفريقي

تحويل BWP إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٬٣٩١٫٢٣ zar

1.00000 BWP = 1.39123 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:42 UTC
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BWP إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.0797589.32371.468461.670150.954818.4723
1GBP1.1693911.2627104.4581.717271.953131.1165321.6021
1USD0.926150.791954182.72631.361.546790.8842517.1079
1INR0.01119520.009573180.012088110.01643980.01869770.01068890.206801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / راند جنوب أفريقيا
1 BWP1.39123 ZAR
5 BWP6.95615 ZAR
10 BWP13.91230 ZAR
20 BWP27.82460 ZAR
50 BWP69.56150 ZAR
100 BWP139.12300 ZAR
250 BWP347.80750 ZAR
500 BWP695.61500 ZAR
1000 BWP1391.23000 ZAR
2000 BWP2782.46000 ZAR
5000 BWP6956.15000 ZAR
10000 BWP13912.30000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Botswanan Pula
1 ZAR0.71879 BWP
5 ZAR3.59394 BWP
10 ZAR7.18788 BWP
20 ZAR14.37576 BWP
50 ZAR35.93940 BWP
100 ZAR71.87880 BWP
250 ZAR179.69700 BWP
500 ZAR359.39400 BWP
1000 ZAR718.78800 BWP
2000 ZAR1437.57600 BWP
5000 ZAR3593.94000 BWP
10000 ZAR7187.88000 BWP