10 آلاف روبية هندية إلى بولا بوتسواني

تحويل INR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 inr
1,618.14 bwp

₹1.000 INR = P0.1618 BWP

Mid-market exchange rate at 04:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5771.1203.9350.989
1 EUR1.0691.46513.9270.8461.611298.6631.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / Botswanan Pula
1 INR٠٫١٦١٨١ BWP
5 INR٠٫٨٠٩٠٧ BWP
10 INR١٫٦١٨١٤ BWP
20 INR٣٫٢٣٦٢٨ BWP
50 INR٨٫٠٩٠٧٠ BWP
100 INR١٦٫١٨١٤٠ BWP
250 INR٤٠٫٤٥٣٥٠ BWP
300 INR٤٨٫٥٤٤٢٠ BWP
500 INR٨٠٫٩٠٧٠٠ BWP
600 INR٩٧٫٠٨٨٤٠ BWP
1000 INR١٦١٫٨١٤٠٠ BWP
2000 INR٣٢٣٫٦٢٨٠٠ BWP
5000 INR٨٠٩٫٠٧٠٠٠ BWP
10000 INR١٬٦١٨٫١٤٠٠٠ BWP
25000 INR٤٬٠٤٥٫٣٥٠٠٠ BWP
50000 INR٨٬٠٩٠٫٧٠٠٠٠ BWP
100000 INR١٦٬١٨١٫٤٠٠٠٠ BWP
1000000 INR١٦١٬٨١٤٫٠٠٠٠٠ BWP
1000000000 INR١٦١٬٨١٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبية الهندية
1 BWP٦٫١٧٩٩٣ INR
5 BWP٣٠٫٨٩٩٦٥ INR
10 BWP٦١٫٧٩٩٣٠ INR
20 BWP١٢٣٫٥٩٨٦٠ INR
50 BWP٣٠٨٫٩٩٦٥٠ INR
100 BWP٦١٧٫٩٩٣٠٠ INR
250 BWP١٬٥٤٤٫٩٨٢٥٠ INR
500 BWP٣٬٠٨٩٫٩٦٥٠٠ INR
1000 BWP٦٬١٧٩٫٩٣٠٠٠ INR
2000 BWP١٢٬٣٥٩٫٨٦٠٠٠ INR
5000 BWP٣٠٬٨٩٩٫٦٥٠٠٠ INR
10000 BWP٦١٬٧٩٩٫٣٠٠٠٠ INR