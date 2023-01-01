10 آلاف بولا بوتسواني إلى روبية هندية

تحويل BWP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bwp
٦١٬٠٣٧ inr

1.00000 BWP = 6.10370 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:27 UTC
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BWP إلى INR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079489.27291.467441.668960.954418.4678
1GBP1.1697311.26265104.4291.716571.95231.1163921.6031
1USD0.926450.791985182.7061.35951.546190.884217.1093
1INR0.01120160.009575910.01209110.01643770.0186950.01069090.206869

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبية الهندية
1 BWP6.10370 INR
5 BWP30.51850 INR
10 BWP61.03700 INR
20 BWP122.07400 INR
50 BWP305.18500 INR
100 BWP610.37000 INR
250 BWP1525.92500 INR
500 BWP3051.85000 INR
1000 BWP6103.70000 INR
2000 BWP12207.40000 INR
5000 BWP30518.50000 INR
10000 BWP61037.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Botswanan Pula
1 INR0.16384 BWP
5 INR0.81917 BWP
10 INR1.63835 BWP
20 INR3.27670 BWP
50 INR8.19175 BWP
100 INR16.38350 BWP
250 INR40.95875 BWP
500 INR81.91750 BWP
1000 INR163.83500 BWP
2000 INR327.67000 BWP
5000 INR819.17500 BWP
10000 INR1638.35000 BWP