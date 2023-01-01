10 بولا بوتسواني إلى روبية هندية

تحويل BWP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

10 bwp
61.04 inr

1.00000 BWP = 6.10391 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:26 UTC
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BWP إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.079589.28411.467631.668990.954318.4667
1GBP1.169811.26275104.4411.716771.95231.1163421.6015
1USD0.926450.791922182.70881.359551.546070.884117.1067
1INR0.01120020.009574830.012090610.01643780.0186930.01068930.20683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبية الهندية
1 BWP6.10391 INR
5 BWP30.51955 INR
10 BWP61.03910 INR
20 BWP122.07820 INR
50 BWP305.19550 INR
100 BWP610.39100 INR
250 BWP1525.97750 INR
500 BWP3051.95500 INR
1000 BWP6103.91000 INR
2000 BWP12207.82000 INR
5000 BWP30519.55000 INR
10000 BWP61039.10000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Botswanan Pula
1 INR0.16383 BWP
5 INR0.81915 BWP
10 INR1.63829 BWP
20 INR3.27658 BWP
50 INR8.19145 BWP
100 INR16.38290 BWP
250 INR40.95725 BWP
500 INR81.91450 BWP
1000 INR163.82900 BWP
2000 INR327.65800 BWP
5000 INR819.14500 BWP
10000 INR1638.29000 BWP