Nijerya nairasından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile NGN → BWP çevirin

1.000 ngn
9,04 bwp

1.00000 NGN = 0.00904 BWP

14:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9279555.95550.794376134.35230.898317.083283.0155
1 EUR1.07765160.30040.856085144.78433.297618.409789.4617
1 PHP0.01787130.016583610.01419662.401050.5521940.30531.4836
1 GBP1.258851.1681170.43961169.12938.896321.5052104.504

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Nijerya nairasından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Botsvana Pulası
1 NGN0.00904 BWP
5 NGN0.04522 BWP
10 NGN0.09045 BWP
20 NGN0.18089 BWP
50 NGN0.45224 BWP
100 NGN0.90447 BWP
250 NGN2.26118 BWP
500 NGN4.52237 BWP
1000 NGN9.04473 BWP
2000 NGN18.08946 BWP
5000 NGN45.22365 BWP
10000 NGN90.44730 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Nijerya Nairası
1 BWP110.56200 NGN
5 BWP552.81000 NGN
10 BWP1105.62000 NGN
20 BWP2211.24000 NGN
50 BWP5528.10000 NGN
100 BWP11056.20000 NGN
250 BWP27640.50000 NGN
500 BWP55281.00000 NGN
1000 BWP110562.00000 NGN
2000 BWP221124.00000 NGN
5000 BWP552810.00000 NGN
10000 BWP1105620.00000 NGN