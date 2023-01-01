1 Nijerya nairasından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile NGN → BWP çevirin

1 ngn
0,02 bwp

1.00000 NGN = 0.01787 BWP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 BWP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Botsvana Pulası
1 NGN0.01787 BWP
5 NGN0.08936 BWP
10 NGN0.17871 BWP
20 NGN0.35742 BWP
50 NGN0.89356 BWP
100 NGN1.78712 BWP
250 NGN4.46780 BWP
500 NGN8.93560 BWP
1000 NGN17.87120 BWP
2000 NGN35.74240 BWP
5000 NGN89.35600 BWP
10000 NGN178.71200 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Nijerya Nairası
1 BWP55.95600 NGN
5 BWP279.78000 NGN
10 BWP559.56000 NGN
20 BWP1119.12000 NGN
50 BWP2797.80000 NGN
100 BWP5595.60000 NGN
250 BWP13989.00000 NGN
500 BWP27978.00000 NGN
1000 BWP55956.00000 NGN
2000 BWP111912.00000 NGN
5000 BWP279780.00000 NGN
10000 BWP559560.00000 NGN