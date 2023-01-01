نيراس نيجيري إلى درهم مغربي

تحويل NGN إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
13.38 mad

1.00000 NGN = 0.01338 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436891.662660.9647518.3615
1GBP1.15311.22925102.1841.656781.917111.1123621.1715
1USD0.9380.813504183.1271.34781.559580.90517.2231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621370.01876140.0108870.20719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدرهم المغربي
1 NGN0.01338 MAD
5 NGN0.06690 MAD
10 NGN0.13380 MAD
20 NGN0.26760 MAD
50 NGN0.66899 MAD
100 NGN1.33798 MAD
250 NGN3.34495 MAD
500 NGN6.68990 MAD
1000 NGN13.37980 MAD
2000 NGN26.75960 MAD
5000 NGN66.89900 MAD
10000 NGN133.79800 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / النيرة النيجيرية
1 MAD74.73950 NGN
5 MAD373.69750 NGN
10 MAD747.39500 NGN
20 MAD1494.79000 NGN
50 MAD3736.97500 NGN
100 MAD7473.95000 NGN
250 MAD18684.87500 NGN
500 MAD37369.75000 NGN
1000 MAD74739.50000 NGN
2000 MAD149479.00000 NGN
5000 MAD373697.50000 NGN
10000 MAD747395.00000 NGN