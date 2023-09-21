دولار أسترالي إلى درهم مغربي

تحويل AUD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٦٬٥٩٩٫٩٥ mad

1.00000 AUD = 6.59995 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الدرهم المغربي
1 AUD6.59995 MAD
5 AUD32.99975 MAD
10 AUD65.99950 MAD
20 AUD131.99900 MAD
50 AUD329.99750 MAD
100 AUD659.99500 MAD
250 AUD1649.98750 MAD
500 AUD3299.97500 MAD
1000 AUD6599.95000 MAD
2000 AUD13199.90000 MAD
5000 AUD32999.75000 MAD
10000 AUD65999.50000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار أسترالي
1 MAD0.15152 AUD
5 MAD0.75758 AUD
10 MAD1.51516 AUD
20 MAD3.03032 AUD
50 MAD7.57580 AUD
100 MAD15.15160 AUD
250 MAD37.87900 AUD
500 MAD75.75800 AUD
1000 MAD151.51600 AUD
2000 MAD303.03200 AUD
5000 MAD757.58000 AUD
10000 MAD1515.16000 AUD