يوان صيني إلى درهم مغربي

تحويل CNY إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
1405.60 mad

1.00000 CNY = 1.40560 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:3 UTC
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CNY إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الدرهم المغربي
1 CNY1.40560 MAD
5 CNY7.02800 MAD
10 CNY14.05600 MAD
20 CNY28.11200 MAD
50 CNY70.28000 MAD
100 CNY140.56000 MAD
250 CNY351.40000 MAD
500 CNY702.80000 MAD
1000 CNY1405.60000 MAD
2000 CNY2811.20000 MAD
5000 CNY7028.00000 MAD
10000 CNY14056.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Chinese Yuan RMB
1 MAD0.71144 CNY
5 MAD3.55720 CNY
10 MAD7.11441 CNY
20 MAD14.22882 CNY
50 MAD35.57205 CNY
100 MAD71.14410 CNY
250 MAD177.86025 CNY
500 MAD355.72050 CNY
1000 MAD711.44100 CNY
2000 MAD1422.88200 CNY
5000 MAD3557.20500 CNY
10000 MAD7114.41000 CNY