شيكل إسرائيلي جديد إلى درهم مغربي

تحويل ILS إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٬٦٩٥٫١٦ mad

1.00000 ILS = 2.69516 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
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ILS إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MAD
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدرهم المغربي
1 ILS2.69516 MAD
5 ILS13.47580 MAD
10 ILS26.95160 MAD
20 ILS53.90320 MAD
50 ILS134.75800 MAD
100 ILS269.51600 MAD
250 ILS673.79000 MAD
500 ILS1347.58000 MAD
1000 ILS2695.16000 MAD
2000 ILS5390.32000 MAD
5000 ILS13475.80000 MAD
10000 ILS26951.60000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Israeli New Sheqel
1 MAD0.37104 ILS
5 MAD1.85518 ILS
10 MAD3.71036 ILS
20 MAD7.42072 ILS
50 MAD18.55180 ILS
100 MAD37.10360 ILS
250 MAD92.75900 ILS
500 MAD185.51800 ILS
1000 MAD371.03600 ILS
2000 MAD742.07200 ILS
5000 MAD1855.18000 ILS
10000 MAD3710.36000 ILS