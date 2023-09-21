الجمهورية التشيكية كوروناس إلى درهم مغربي

تحويل CZK إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٬٤٨٧٫٢٣ mad

1.00000 CZK = 0.44872 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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CZK إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدرهم المغربي
1 CZK0.44872 MAD
5 CZK2.24362 MAD
10 CZK4.48723 MAD
20 CZK8.97446 MAD
50 CZK22.43615 MAD
100 CZK44.87230 MAD
250 CZK112.18075 MAD
500 CZK224.36150 MAD
1000 CZK448.72300 MAD
2000 CZK897.44600 MAD
5000 CZK2243.61500 MAD
10000 CZK4487.23000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MAD2.22855 CZK
5 MAD11.14275 CZK
10 MAD22.28550 CZK
20 MAD44.57100 CZK
50 MAD111.42750 CZK
100 MAD222.85500 CZK
250 MAD557.13750 CZK
500 MAD1114.27500 CZK
1000 MAD2228.55000 CZK
2000 MAD4457.10000 CZK
5000 MAD11142.75000 CZK
10000 MAD22285.50000 CZK