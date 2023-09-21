ريال برازيلي إلى درهم مغربي

تحويل BRL إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٬١٠٦٫٠٤ mad

1.00000 BRL = 2.10604 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:17 UTC
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BRL إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.063988.45691.435411.659230.9576518.214
1GBP1.1576111.2316102.41.661671.920771.1085821.085
1USD0.939950.811952183.1441.34921.559580.900117.12
1INR0.01130490.009765610.012027310.01622730.01875750.01082580.205908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدرهم المغربي
1 BRL2.10604 MAD
5 BRL10.53020 MAD
10 BRL21.06040 MAD
20 BRL42.12080 MAD
50 BRL105.30200 MAD
100 BRL210.60400 MAD
250 BRL526.51000 MAD
500 BRL1053.02000 MAD
1000 BRL2106.04000 MAD
2000 BRL4212.08000 MAD
5000 BRL10530.20000 MAD
10000 BRL21060.40000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الريال البرازيلي
1 MAD0.47482 BRL
5 MAD2.37412 BRL
10 MAD4.74825 BRL
20 MAD9.49650 BRL
50 MAD23.74125 BRL
100 MAD47.48250 BRL
250 MAD118.70625 BRL
500 MAD237.41250 BRL
1000 MAD474.82500 BRL
2000 MAD949.65000 BRL
5000 MAD2374.12500 BRL
10000 MAD4748.25000 BRL