دولار هونغ كونغ إلى درهم مغربي

تحويل HKD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
1313.95 mad

1.00000 HKD = 1.31395 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:27 UTC
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HKD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.065488.57191.437921.662090.9643518.3321
1GBP1.1524111.2278102.0731.65711.915441.1113221.1265
1USD0.93860.814465183.13491.349651.560060.905217.2068
1INR0.01129030.009796910.012028610.01623450.01876540.01088830.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الدرهم المغربي
100 HKD131.39500 MAD
200 HKD262.79000 MAD
300 HKD394.18500 MAD
500 HKD656.97500 MAD
1000 HKD1313.95000 MAD
2000 HKD2627.90000 MAD
2500 HKD3284.87500 MAD
3000 HKD3941.85000 MAD
4000 HKD5255.80000 MAD
5000 HKD6569.75000 MAD
10000 HKD13139.50000 MAD
20000 HKD26279.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار هونغ كونغ
1 MAD0.76106 HKD
5 MAD3.80532 HKD
10 MAD7.61064 HKD
20 MAD15.22128 HKD
50 MAD38.05320 HKD
100 MAD76.10640 HKD
250 MAD190.26600 HKD
500 MAD380.53200 HKD
1000 MAD761.06400 HKD
2000 MAD1522.12800 HKD
5000 MAD3805.32000 HKD
10000 MAD7610.64000 HKD