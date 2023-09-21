دولار أمريكي إلى درهم مغربي

تحويل USD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٠٬٢٨١٫٩٠ mad

1.00000 USD = 10.28190 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:22 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

USD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / الدرهم المغربي
1 USD10.28190 MAD
5 USD51.40950 MAD
10 USD102.81900 MAD
20 USD205.63800 MAD
50 USD514.09500 MAD
100 USD1028.19000 MAD
250 USD2570.47500 MAD
500 USD5140.95000 MAD
1000 USD10281.90000 MAD
2000 USD20563.80000 MAD
5000 USD51409.50000 MAD
10000 USD102819.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار أمريكي
1 MAD0.09726 USD
5 MAD0.48629 USD
10 MAD0.97258 USD
20 MAD1.94517 USD
50 MAD4.86292 USD
100 MAD9.72583 USD
250 MAD24.31458 USD
500 MAD48.62915 USD
1000 MAD97.25830 USD
2000 MAD194.51660 USD
5000 MAD486.29150 USD
10000 MAD972.58300 USD