تحويل USD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

20 دولار أمريكي إلى درهم مغربي

20 usd
199.26 mad

$1.000 USD = د.م.9.963 MAD

Mid-market exchange rate at 20:41
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63711.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4960.978116.53710.6830.5785.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الدرهم المغربي
1 USD٩٫٩٦٣٠٥ MAD
5 USD٤٩٫٨١٥٢٥ MAD
10 USD٩٩٫٦٣٠٥٠ MAD
20 USD١٩٩٫٢٦١٠٠ MAD
50 USD٤٩٨٫١٥٢٥٠ MAD
100 USD٩٩٦٫٣٠٥٠٠ MAD
250 USD٢٬٤٩٠٫٧٦٢٥٠ MAD
500 USD٤٬٩٨١٫٥٢٥٠٠ MAD
1000 USD٩٬٩٦٣٫٠٥٠٠٠ MAD
2000 USD١٩٬٩٢٦٫١٠٠٠٠ MAD
5000 USD٤٩٬٨١٥٫٢٥٠٠٠ MAD
10000 USD٩٩٬٦٣٠٫٥٠٠٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار أمريكي
1 MAD٠٫١٠٠٣٧ USD
5 MAD٠٫٥٠١٨٦ USD
10 MAD١٫٠٠٣٧١ USD
20 MAD٢٫٠٠٧٤٢ USD
50 MAD٥٫٠١٨٥٥ USD
100 MAD١٠٫٠٣٧١٠ USD
250 MAD٢٥٫٠٩٢٧٥ USD
500 MAD٥٠٫١٨٥٥٠ USD
1000 MAD١٠٠٫٣٧١٠٠ USD
2000 MAD٢٠٠٫٧٤٢٠٠ USD
5000 MAD٥٠١٫٨٥٥٠٠ USD
10000 MAD١٬٠٠٣٫٧١٠٠٠ USD