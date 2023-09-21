فرنك سويسري إلى درهم مغربي

تحويل CHF إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
11424.40 mad

1.00000 CHF = 11.42440 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
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CHF إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدرهم المغربي
1 CHF11.42440 MAD
5 CHF57.12200 MAD
10 CHF114.24400 MAD
20 CHF228.48800 MAD
50 CHF571.22000 MAD
100 CHF1142.44000 MAD
250 CHF2856.10000 MAD
500 CHF5712.20000 MAD
1000 CHF11424.40000 MAD
2000 CHF22848.80000 MAD
5000 CHF57122.00000 MAD
10000 CHF114244.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الفرنك السويسري
1 MAD0.08753 CHF
5 MAD0.43766 CHF
10 MAD0.87532 CHF
20 MAD1.75064 CHF
50 MAD4.37661 CHF
100 MAD8.75322 CHF
250 MAD21.88305 CHF
500 MAD43.76610 CHF
1000 MAD87.53220 CHF
2000 MAD175.06440 CHF
5000 MAD437.66100 CHF
10000 MAD875.32200 CHF