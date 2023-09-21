يورو إلى درهم مغربي

تحويل EUR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٠٬٩٣٤٫٩٠ mad

1.00000 EUR = 10.93490 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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EUR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الدرهم المغربي
1 EUR10.93490 MAD
5 EUR54.67450 MAD
10 EUR109.34900 MAD
20 EUR218.69800 MAD
50 EUR546.74500 MAD
100 EUR1093.49000 MAD
250 EUR2733.72500 MAD
500 EUR5467.45000 MAD
1000 EUR10934.90000 MAD
2000 EUR21869.80000 MAD
5000 EUR54674.50000 MAD
10000 EUR109349.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / اليورو
1 MAD0.09145 EUR
5 MAD0.45725 EUR
10 MAD0.91450 EUR
20 MAD1.82900 EUR
50 MAD4.57251 EUR
100 MAD9.14501 EUR
250 MAD22.86253 EUR
500 MAD45.72505 EUR
1000 MAD91.45010 EUR
2000 MAD182.90020 EUR
5000 MAD457.25050 EUR
10000 MAD914.50100 EUR