تحويل EUR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1 يورو إلى درهم مغربي

1 eur
10.65 mad

€1.000 EUR = د.م.10.65 MAD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الدرهم المغربي
1 EUR١٠٫٦٥٣٥٠ MAD
5 EUR٥٣٫٢٦٧٥٠ MAD
10 EUR١٠٦٫٥٣٥٠٠ MAD
20 EUR٢١٣٫٠٧٠٠٠ MAD
50 EUR٥٣٢٫٦٧٥٠٠ MAD
100 EUR١٬٠٦٥٫٣٥٠٠٠ MAD
250 EUR٢٬٦٦٣٫٣٧٥٠٠ MAD
500 EUR٥٬٣٢٦٫٧٥٠٠٠ MAD
1000 EUR١٠٬٦٥٣٫٥٠٠٠٠ MAD
2000 EUR٢١٬٣٠٧٫٠٠٠٠٠ MAD
5000 EUR٥٣٬٢٦٧٫٥٠٠٠٠ MAD
10000 EUR١٠٦٬٥٣٥٫٠٠٠٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / اليورو
1 MAD٠٫٠٩٣٨٧ EUR
5 MAD٠٫٤٦٩٣٣ EUR
10 MAD٠٫٩٣٨٦٦ EUR
20 MAD١٫٨٧٧٣٢ EUR
50 MAD٤٫٦٩٣٣٠ EUR
100 MAD٩٫٣٨٦٦٠ EUR
250 MAD٢٣٫٤٦٦٥٠ EUR
500 MAD٤٦٫٩٣٣٠٠ EUR
1000 MAD٩٣٫٨٦٦٠٠ EUR
2000 MAD١٨٧٫٧٣٢٠٠ EUR
5000 MAD٤٦٩٫٣٣٠٠٠ EUR
10000 MAD٩٣٨٫٦٦٠٠٠ EUR