فورنت مجري إلى درهم مغربي

تحويل HUF إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٨٢٫٤٥ mad

1.00000 HUF = 0.02824 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:30 UTC
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HUF إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066288.63791.438941.661270.96318.3147
1GBP1.1524111.2287102.1471.658251.914461.1097721.106
1USD0.93790.813868183.13441.34961.558120.9029517.1775
1INR0.01128190.009789790.012028710.0162340.01874220.01086130.206623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / الدرهم المغربي
2000 HUF56.48940 MAD
5000 HUF141.22350 MAD
10000 HUF282.44700 MAD
15000 HUF423.67050 MAD
20000 HUF564.89400 MAD
30000 HUF847.34100 MAD
40000 HUF1129.78800 MAD
50000 HUF1412.23500 MAD
60000 HUF1694.68200 MAD
100000 HUF2824.47000 MAD
150000 HUF4236.70500 MAD
200000 HUF5648.94000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Hungarian Forint
1 MAD35.40490 HUF
5 MAD177.02450 HUF
10 MAD354.04900 HUF
20 MAD708.09800 HUF
50 MAD1770.24500 HUF
100 MAD3540.49000 HUF
250 MAD8851.22500 HUF
500 MAD17702.45000 HUF
1000 MAD35404.90000 HUF
2000 MAD70809.80000 HUF
5000 MAD177024.50000 HUF
10000 MAD354049.00000 HUF