فورنت مجري إلى درهم مغربي
تحويل HUF إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى درهم مغربي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الدرهم المغربي
|2000 HUF
|56.48940 MAD
|5000 HUF
|141.22350 MAD
|10000 HUF
|282.44700 MAD
|15000 HUF
|423.67050 MAD
|20000 HUF
|564.89400 MAD
|30000 HUF
|847.34100 MAD
|40000 HUF
|1129.78800 MAD
|50000 HUF
|1412.23500 MAD
|60000 HUF
|1694.68200 MAD
|100000 HUF
|2824.47000 MAD
|150000 HUF
|4236.70500 MAD
|200000 HUF
|5648.94000 MAD
|معدلات التحويل الدرهم المغربي / Hungarian Forint
|1 MAD
|35.40490 HUF
|5 MAD
|177.02450 HUF
|10 MAD
|354.04900 HUF
|20 MAD
|708.09800 HUF
|50 MAD
|1770.24500 HUF
|100 MAD
|3540.49000 HUF
|250 MAD
|8851.22500 HUF
|500 MAD
|17702.45000 HUF
|1000 MAD
|35404.90000 HUF
|2000 MAD
|70809.80000 HUF
|5000 MAD
|177024.50000 HUF
|10000 MAD
|354049.00000 HUF