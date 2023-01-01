روبية إندونيسية إلى درهم مغربي

تحويل IDR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٦٦٨٫٦٤ mad

1.00000 IDR = 0.00067 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:44 UTC
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IDR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066788.67541.43931.662040.963518.3115
1GBP1.1522111.229102.1681.658291.914931.1101521.0976
1USD0.937450.81367183.13061.34931.558120.9032517.1665
1INR0.01127710.009787850.012029310.01623110.0187430.01086540.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الدرهم المغربي
1 IDR0.00067 MAD
5 IDR0.00334 MAD
10 IDR0.00669 MAD
20 IDR0.01337 MAD
50 IDR0.03343 MAD
100 IDR0.06686 MAD
250 IDR0.16716 MAD
500 IDR0.33432 MAD
1000 IDR0.66864 MAD
2000 IDR1.33729 MAD
5000 IDR3.34322 MAD
10000 IDR6.68644 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الروبية الإندونيسية
1 MAD1495.56000 IDR
5 MAD7477.80000 IDR
10 MAD14955.60000 IDR
20 MAD29911.20000 IDR
50 MAD74778.00000 IDR
100 MAD149556.00000 IDR
250 MAD373890.00000 IDR
500 MAD747780.00000 IDR
1000 MAD1495560.00000 IDR
2000 MAD2991120.00000 IDR
5000 MAD7477800.00000 IDR
10000 MAD14955600.00000 IDR