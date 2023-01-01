روبية هندية إلى درهم مغربي

تحويل INR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
1240.04 mad

1.00000 INR = 0.12400 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:6 UTC
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INR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654370.957118.2119
1GBP1.1582111.2313102.1061.660281.916121.1085221.0933
1USD0.940650.81215182.9251.34841.556180.900317.1309
1INR0.01134330.009793790.012059110.01626050.01876610.01085680.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الدرهم المغربي
1 INR0.12400 MAD
5 INR0.62002 MAD
10 INR1.24004 MAD
20 INR2.48008 MAD
50 INR6.20020 MAD
100 INR12.40040 MAD
250 INR31.00100 MAD
500 INR62.00200 MAD
1000 INR124.00400 MAD
2000 INR248.00800 MAD
5000 INR620.02000 MAD
10000 INR1240.04000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الروبية الهندية
1 MAD8.06428 INR
5 MAD40.32140 INR
10 MAD80.64280 INR
20 MAD161.28560 INR
50 MAD403.21400 INR
100 MAD806.42800 INR
250 MAD2016.07000 INR
500 MAD4032.14000 INR
1000 MAD8064.28000 INR
2000 MAD16128.56000 INR
5000 MAD40321.40000 INR
10000 MAD80642.80000 INR