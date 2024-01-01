تحويل INR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10 روبية هندية إلى درهم مغربي

10 inr
1.19 mad

₹1.000 INR = د.م.0.1193 MAD

Mid-market exchange rate at 06:12
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.354
1 CAD0.7310.6832.6830.5771.1204.010.989
1 EUR1.071.46513.930.8461.611298.8581.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الدرهم المغربي
1 INR٠٫١١٩٣١ MAD
5 INR٠٫٥٩٦٥٤ MAD
10 INR١٫١٩٣٠٧ MAD
20 INR٢٫٣٨٦١٤ MAD
50 INR٥٫٩٦٥٣٥ MAD
100 INR١١٫٩٣٠٧٠ MAD
250 INR٢٩٫٨٢٦٧٥ MAD
300 INR٣٥٫٧٩٢١٠ MAD
500 INR٥٩٫٦٥٣٥٠ MAD
600 INR٧١٫٥٨٤٢٠ MAD
1000 INR١١٩٫٣٠٧٠٠ MAD
2000 INR٢٣٨٫٦١٤٠٠ MAD
5000 INR٥٩٦٫٥٣٥٠٠ MAD
10000 INR١٬١٩٣٫٠٧٠٠٠ MAD
25000 INR٢٬٩٨٢٫٦٧٥٠٠ MAD
50000 INR٥٬٩٦٥٫٣٥٠٠٠ MAD
100000 INR١١٬٩٣٠٫٧٠٠٠٠ MAD
1000000 INR١١٩٬٣٠٧٫٠٠٠٠٠ MAD
1000000000 INR١١٩٬٣٠٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الروبية الهندية
1 MAD٨٫٣٨١٧٤ INR
5 MAD٤١٫٩٠٨٧٠ INR
10 MAD٨٣٫٨١٧٤٠ INR
20 MAD١٦٧٫٦٣٤٨٠ INR
50 MAD٤١٩٫٠٨٧٠٠ INR
100 MAD٨٣٨٫١٧٤٠٠ INR
250 MAD٢٬٠٩٥٫٤٣٥٠٠ INR
500 MAD٤٬١٩٠٫٨٧٠٠٠ INR
1000 MAD٨٬٣٨١٫٧٤٠٠٠ INR
2000 MAD١٦٬٧٦٣٫٤٨٠٠٠ INR
5000 MAD٤١٬٩٠٨٫٧٠٠٠٠ INR
10000 MAD٨٣٬٨١٧٫٤٠٠٠٠ INR