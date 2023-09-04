100 ريال برازيلي إلى درهم مغربي

تحويل BRL إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ brl
٢٠٦٫٢٧ mad

1.00000 BRL = 2.06273 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.07889.12631.465331.66770.9539518.3884
1GBP1.1686311.25975104.1531.712381.948871.1148221.4887
1USD0.927650.793808182.67751.35931.547030.8849517.0579
1INR0.011220.009601260.012095210.0164410.01871160.01070360.206319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدرهم المغربي
1 BRL2.06273 MAD
5 BRL10.31365 MAD
10 BRL20.62730 MAD
20 BRL41.25460 MAD
50 BRL103.13650 MAD
100 BRL206.27300 MAD
250 BRL515.68250 MAD
500 BRL1031.36500 MAD
1000 BRL2062.73000 MAD
2000 BRL4125.46000 MAD
5000 BRL10313.65000 MAD
10000 BRL20627.30000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الريال البرازيلي
1 MAD0.48479 BRL
5 MAD2.42396 BRL
10 MAD4.84793 BRL
20 MAD9.69586 BRL
50 MAD24.23965 BRL
100 MAD48.47930 BRL
250 MAD121.19825 BRL
500 MAD242.39650 BRL
1000 MAD484.79300 BRL
2000 MAD969.58600 BRL
5000 MAD2423.96500 BRL
10000 MAD4847.93000 BRL