巴西雷亚尔兑摩洛哥迪拉姆
按实际汇率将 BRL 换算成 MAD
|1 BRL兑MAD
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|1.8182
|1.9542
|低
|1.7179
|1.7179
|一般
|1.7651
|1.8354
|更改
|-4.02%
|-10.34%
|查看完整历史记录
1 BRL 兑 MAD 统计信息
过去 30 天，BRL 兑 MAD 的表现如下：30 天高点为 1.8182，30 天低点为 1.7179。这意味着 30 天平均值为 1.7651。BRL 兑 MAD 的变化为 -4.02。
过去 90 天，BRL 兑 MAD 的表现如下：90 天高点为 1.9542，90 天低点为 1.7179。这意味着 90 天平均值为 1.8354。BRL 兑 MAD 的变化为 -10.34。
如何将巴西雷亚尔兑换成摩洛哥迪拉姆
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BRL作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MAD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示BRL兑MAD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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