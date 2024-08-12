5 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى درهم مغربي

تحويل CZK إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

5 czk
2.13 mad

Kč1.000 CZK = د.م.0.4259 MAD

Mid-market exchange rate at 21:32
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CZK إلى MAD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.984.30691.81536.6840.946
1 USD0.91510.7831,370.213.93983.98433.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.215.029107.21342.8361.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدرهم المغربي
1 CZK٠٫٤٢٥٩١ MAD
5 CZK٢٫١٢٩٥٧ MAD
10 CZK٤٫٢٥٩١٤ MAD
20 CZK٨٫٥١٨٢٨ MAD
50 CZK٢١٫٢٩٥٧٠ MAD
100 CZK٤٢٫٥٩١٤٠ MAD
250 CZK١٠٦٫٤٧٨٥٠ MAD
500 CZK٢١٢٫٩٥٧٠٠ MAD
1000 CZK٤٢٥٫٩١٤٠٠ MAD
2000 CZK٨٥١٫٨٢٨٠٠ MAD
5000 CZK٢٬١٢٩٫٥٧٠٠٠ MAD
10000 CZK٤٬٢٥٩٫١٤٠٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MAD٢٫٣٤٧٨٩ CZK
5 MAD١١٫٧٣٩٤٥ CZK
10 MAD٢٣٫٤٧٨٩٠ CZK
20 MAD٤٦٫٩٥٧٨٠ CZK
50 MAD١١٧٫٣٩٤٥٠ CZK
100 MAD٢٣٤٫٧٨٩٠٠ CZK
250 MAD٥٨٦٫٩٧٢٥٠ CZK
500 MAD١٬١٧٣٫٩٤٥٠٠ CZK
1000 MAD٢٬٣٤٧٫٨٩٠٠٠ CZK
2000 MAD٤٬٦٩٥٫٧٨٠٠٠ CZK
5000 MAD١١٬٧٣٩٫٤٥٠٠٠ CZK
10000 MAD٢٣٬٤٧٨٫٩٠٠٠٠ CZK