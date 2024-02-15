Yeni İsrail şekelinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile ILS → MAD çevirin

1.000 ils
2.760,70 mad

1.00000 ILS = 2.76070 MAD

06:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.073189.08231.453251.652830.9494418.3348
1 GBP1.1714111.25705104.3531.702361.936161.1121821.4777
1 USD0.93190.795513183.0141.354251.540240.8847517.0858
1 INR0.01122560.009582880.012046210.01631350.0185540.01065780.205818

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Yeni İsrail şekelinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Fas Dirhemi
1 ILS2.76070 MAD
5 ILS13.80350 MAD
10 ILS27.60700 MAD
20 ILS55.21400 MAD
50 ILS138.03500 MAD
100 ILS276.07000 MAD
250 ILS690.17500 MAD
500 ILS1380.35000 MAD
1000 ILS2760.70000 MAD
2000 ILS5521.40000 MAD
5000 ILS13803.50000 MAD
10000 ILS27607.00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
1 MAD0.36223 ILS
5 MAD1.81114 ILS
10 MAD3.62227 ILS
20 MAD7.24454 ILS
50 MAD18.11135 ILS
100 MAD36.22270 ILS
250 MAD90.55675 ILS
500 MAD181.11350 ILS
1000 MAD362.22700 ILS
2000 MAD724.45400 ILS
5000 MAD1811.13500 ILS
10000 MAD3622.27000 ILS