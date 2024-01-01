2.000 Fas dirheminden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MAD → ILS çevirin

2.000 mad
762,00 ils

1,000د.م. MAD = 0,3810₪ ILS

13:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38100,3810
Düşük0,36670,3667
Ortalama0,37210,3725
Değişim0.89%3.41%
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1 MAD → ILS istatistikleri

MAD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3810, en düşük 0,3667 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3721 oldu. MAD → ILS kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

MAD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3810, en düşük 0,3667 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3725 oldu. MAD → ILS kurundaki değişiklik 3.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8360,7820,9271,3811,5281,33818,187
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,51311,1851,7661,9551,71123,264
1 EUR1,079655,9460,84411,491,6491,44419,627

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Yeni İsrail Şekeli
1 MAD0,38100 ILS
5 MAD1,90501 ILS
10 MAD3,81002 ILS
20 MAD7,62004 ILS
50 MAD19,05010 ILS
100 MAD38,10020 ILS
250 MAD95,25050 ILS
500 MAD190,50100 ILS
1000 MAD381,00200 ILS
2000 MAD762,00400 ILS
5000 MAD1.905,01000 ILS
10000 MAD3.810,02000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Fas Dirhemi
1 ILS2,62465 MAD
5 ILS13,12325 MAD
10 ILS26,24650 MAD
20 ILS52,49300 MAD
50 ILS131,23250 MAD
100 ILS262,46500 MAD
250 ILS656,16250 MAD
500 ILS1.312,32500 MAD
1000 ILS2.624,65000 MAD
2000 ILS5.249,30000 MAD
5000 ILS13.123,25000 MAD
10000 ILS26.246,50000 MAD