Fas dirheminden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → USD çevirin

1.000 mad
99,29 usd

1.00000 MAD = 0.09929 USD

11:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.9880.7970990.931451.354151.538941.3475519.0122
1 XOF0.0016366910.001304610.001524490.002216330.002518760.002205530.0311171
1 GBP1.25455766.51511.168541.698851.930671.6905723.8518
1 EUR1.0736655.9570.8557711.453821.65221.4467320.4115

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / ABD Doları
1 MAD0.09929 USD
5 MAD0.49645 USD
10 MAD0.99289 USD
20 MAD1.98578 USD
50 MAD4.96446 USD
100 MAD9.92891 USD
250 MAD24.82228 USD
500 MAD49.64455 USD
1000 MAD99.28910 USD
2000 MAD198.57820 USD
5000 MAD496.44550 USD
10000 MAD992.89100 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Fas Dirhemi
1 USD10.07160 MAD
5 USD50.35800 MAD
10 USD100.71600 MAD
20 USD201.43200 MAD
50 USD503.58000 MAD
100 USD1007.16000 MAD
250 USD2517.90000 MAD
500 USD5035.80000 MAD
1000 USD10071.60000 MAD
2000 USD20143.20000 MAD
5000 USD50358.00000 MAD
10000 USD100716.00000 MAD