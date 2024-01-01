Fas dirheminden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MAD → XOF çevirin

1.000 mad
60.664 xof

1.00000 MAD = 60.66440 XOF

11:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855771.073689.15461.453821.65220.94812518.3356
1 GBP1.1685411.25455104.1811.698851.930671.1079221.426
1 USD0.931450.797099183.04271.354151.538940.8831517.0786
1 INR0.01121650.009598660.01204210.01630670.01853190.01063490.20566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / CFA Frangı BCEAO
1 MAD60.66440 XOF
5 MAD303.32200 XOF
10 MAD606.64400 XOF
20 MAD1213.28800 XOF
50 MAD3033.22000 XOF
100 MAD6066.44000 XOF
250 MAD15166.10000 XOF
500 MAD30332.20000 XOF
1000 MAD60664.40000 XOF
2000 MAD121328.80000 XOF
5000 MAD303322.00000 XOF
10000 MAD606644.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Fas Dirhemi
1 XOF0.01648 MAD
5 XOF0.08242 MAD
10 XOF0.16484 MAD
20 XOF0.32968 MAD
50 XOF0.82421 MAD
100 XOF1.64841 MAD
250 XOF4.12103 MAD
500 XOF8.24205 MAD
1000 XOF16.48410 MAD
2000 XOF32.96820 MAD
5000 XOF82.42050 MAD
10000 XOF164.84100 MAD