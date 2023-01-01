درهم مغربي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MAD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
59928 xof

1.00000 MAD = 59.92840 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:15 UTC
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MAD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.9640518.3665
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1118121.1823
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.9045517.2326
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088250.207322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MAD59.92840 XOF
5 MAD299.64200 XOF
10 MAD599.28400 XOF
20 MAD1198.56800 XOF
50 MAD2996.42000 XOF
100 MAD5992.84000 XOF
250 MAD14982.10000 XOF
500 MAD29964.20000 XOF
1000 MAD59928.40000 XOF
2000 MAD119856.80000 XOF
5000 MAD299642.00000 XOF
10000 MAD599284.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الدرهم المغربي
1 XOF0.01669 MAD
5 XOF0.08343 MAD
10 XOF0.16687 MAD
20 XOF0.33373 MAD
50 XOF0.83433 MAD
100 XOF1.66866 MAD
250 XOF4.17165 MAD
500 XOF8.34330 MAD
1000 XOF16.68660 MAD
2000 XOF33.37320 MAD
5000 XOF83.43300 MAD
10000 XOF166.86600 MAD