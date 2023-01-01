درهم مغربي إلى دولار سنغافوري

تحويل MAD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
132.94 sgd

1.00000 MAD = 0.13294 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:13 UTC
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MAD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0657588.58511.437321.66160.9640518.3686
1GBP1.1533411.22915102.1671.657691.916351.1118721.1849
1USD0.93830.81357183.121.348651.559090.9046517.2354
1INR0.01128860.00978790.012030810.01622530.01875710.01088370.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار سنغافورة
1 MAD0.13294 SGD
5 MAD0.66470 SGD
10 MAD1.32941 SGD
20 MAD2.65882 SGD
50 MAD6.64705 SGD
100 MAD13.29410 SGD
250 MAD33.23525 SGD
500 MAD66.47050 SGD
1000 MAD132.94100 SGD
2000 MAD265.88200 SGD
5000 MAD664.70500 SGD
10000 MAD1329.41000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الدرهم المغربي
1 SGD7.52211 MAD
5 SGD37.61055 MAD
10 SGD75.22110 MAD
20 SGD150.44220 MAD
50 SGD376.10550 MAD
100 SGD752.21100 MAD
250 SGD1880.52750 MAD
500 SGD3761.05500 MAD
1000 SGD7522.11000 MAD
2000 SGD15044.22000 MAD
5000 SGD37610.55000 MAD
10000 SGD75221.10000 MAD