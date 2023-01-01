درهم مغربي إلى يورو

تحويل MAD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
91.23 eur

1.00000 MAD = 0.09123 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:2 UTC
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MAD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661550.96418.3712
1GBP1.1532711.2292102.1711.657761.916281.1117521.1877
1USD0.938250.813537183.121.348651.558970.904617.237
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622530.01875560.01088310.207375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / اليورو
1 MAD0.09123 EUR
5 MAD0.45615 EUR
10 MAD0.91231 EUR
20 MAD1.82461 EUR
50 MAD4.56154 EUR
100 MAD9.12307 EUR
250 MAD22.80767 EUR
500 MAD45.61535 EUR
1000 MAD91.23070 EUR
2000 MAD182.46140 EUR
5000 MAD456.15350 EUR
10000 MAD912.30700 EUR
معدلات التحويل اليورو / الدرهم المغربي
1 EUR10.96120 MAD
5 EUR54.80600 MAD
10 EUR109.61200 MAD
20 EUR219.22400 MAD
50 EUR548.06000 MAD
100 EUR1096.12000 MAD
250 EUR2740.30000 MAD
500 EUR5480.60000 MAD
1000 EUR10961.20000 MAD
2000 EUR21922.40000 MAD
5000 EUR54806.00000 MAD
10000 EUR109612.00000 MAD