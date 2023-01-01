درهم مغربي إلى دولار أسترالي

تحويل MAD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٥١٫٦١ aud

1.00000 MAD = 0.15161 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:1 UTC
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MAD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.43751.661860.96418.3705
1GBP1.1531411.2292102.1711.657581.916281.1116221.1829
1USD0.93810.813537183.121.34851.558970.904317.2331
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622350.01875560.01087950.207328

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار أسترالي
1 MAD0.15161 AUD
5 MAD0.75803 AUD
10 MAD1.51606 AUD
20 MAD3.03212 AUD
50 MAD7.58030 AUD
100 MAD15.16060 AUD
250 MAD37.90150 AUD
500 MAD75.80300 AUD
1000 MAD151.60600 AUD
2000 MAD303.21200 AUD
5000 MAD758.03000 AUD
10000 MAD1516.06000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الدرهم المغربي
1 AUD6.59603 MAD
5 AUD32.98015 MAD
10 AUD65.96030 MAD
20 AUD131.92060 MAD
50 AUD329.80150 MAD
100 AUD659.60300 MAD
250 AUD1649.00750 MAD
500 AUD3298.01500 MAD
1000 AUD6596.03000 MAD
2000 AUD13192.06000 MAD
5000 AUD32980.15000 MAD
10000 AUD65960.30000 MAD