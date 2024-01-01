Fas dirheminden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → SGD çevirin

1.000 mad
133,80 sgd

1.00000 MAD = 0.13380 SGD

11:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1611.0110.7971620.93151.354051.538821.3475519.0115
1 XOF0.0016366310.001304660.00152450.002216080.002518480.002205440.0311148
1 GBP1.25445766.48311.168511.698591.930371.6904323.849
1 EUR1.07355655.9510.8557911.453641.6521.4466620.4098

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Fas dirheminden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Singapur Doları
1 MAD0.13380 SGD
5 MAD0.66898 SGD
10 MAD1.33797 SGD
20 MAD2.67594 SGD
50 MAD6.68985 SGD
100 MAD13.37970 SGD
250 MAD33.44925 SGD
500 MAD66.89850 SGD
1000 MAD133.79700 SGD
2000 MAD267.59400 SGD
5000 MAD668.98500 SGD
10000 MAD1337.97000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Fas Dirhemi
1 SGD7.47401 MAD
5 SGD37.37005 MAD
10 SGD74.74010 MAD
20 SGD149.48020 MAD
50 SGD373.70050 MAD
100 SGD747.40100 MAD
250 SGD1868.50250 MAD
500 SGD3737.00500 MAD
1000 SGD7474.01000 MAD
2000 SGD14948.02000 MAD
5000 SGD37370.05000 MAD
10000 SGD74740.10000 MAD