50 Fas dirheminden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → SGD çevirin

50 mad
6,72 sgd

1,000د.م. MAD = 0,1345S$ SGD

14:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13710,1371
Düşük0,13450,1343
Ortalama0,13640,1359
Değişim-1.08%0.18%
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1 MAD → SGD istatistikleri

MAD → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1371, en düşük 0,1345 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1364 oldu. MAD → SGD kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

MAD → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1371, en düşük 0,1343 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1359 oldu. MAD → SGD kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5730,7810,9261,3831,5311,33618,153
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,90611,1861,7711,961,7123,242
1 EUR1,08655,9660,84311,4931,6531,44219,599

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Singapur Doları
1 MAD0,13450 SGD
5 MAD0,67249 SGD
10 MAD1,34498 SGD
20 MAD2,68996 SGD
50 MAD6,72490 SGD
100 MAD13,44980 SGD
250 MAD33,62450 SGD
500 MAD67,24900 SGD
1000 MAD134,49800 SGD
2000 MAD268,99600 SGD
5000 MAD672,49000 SGD
10000 MAD1.344,98000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Fas Dirhemi
1 SGD7,43504 MAD
5 SGD37,17520 MAD
10 SGD74,35040 MAD
20 SGD148,70080 MAD
50 SGD371,75200 MAD
100 SGD743,50400 MAD
250 SGD1.858,76000 MAD
500 SGD3.717,52000 MAD
1000 SGD7.435,04000 MAD
2000 SGD14.870,08000 MAD
5000 SGD37.175,20000 MAD
10000 SGD74.350,40000 MAD