50 Singapur dolarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile SGD → MAD çevirin

50 sgd
371,21 mad

1,000S$ SGD = 7,424د.م. MAD

19:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,42567,4483
Düşük7,29377,2937
Ortalama7,33417,3606
Değişim1.17%-0.32%
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1 SGD → MAD istatistikleri

SGD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,4256, en düşük 7,2937 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,3341 oldu. SGD → MAD kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.

SGD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,4483, en düşük 7,2937 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,3606 oldu. SGD → MAD kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5330,78183,8057,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.680,711,6740,85291,4657,8254,903
1 AUD0,65210.564,80,59810,50954,6544,6762,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Fas Dirhemi
1 SGD7,42412 MAD
5 SGD37,12060 MAD
10 SGD74,24120 MAD
20 SGD148,48240 MAD
50 SGD371,20600 MAD
100 SGD742,41200 MAD
250 SGD1.856,03000 MAD
500 SGD3.712,06000 MAD
1000 SGD7.424,12000 MAD
2000 SGD14.848,24000 MAD
5000 SGD37.120,60000 MAD
10000 SGD74.241,20000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Singapur Doları
1 MAD0,13470 SGD
5 MAD0,67348 SGD
10 MAD1,34696 SGD
20 MAD2,69392 SGD
50 MAD6,73480 SGD
100 MAD13,46960 SGD
250 MAD33,67400 SGD
500 MAD67,34800 SGD
1000 MAD134,69600 SGD
2000 MAD269,39200 SGD
5000 MAD673,48000 SGD
10000 MAD1.346,96000 SGD