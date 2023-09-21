يورو إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل EUR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٦٥٢٬١٣٠ xof

1.00000 EUR = 652.13000 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:44 UTC
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EUR إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957318.2113
1GBP1.1579411.23145102.1181.660551.917251.108521.0892
1USD0.94040.812051182.9251.348451.55690.900417.1255
1INR0.01134010.009792590.012059110.01626110.01877490.0108580.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 EUR652.13000 XOF
5 EUR3260.65000 XOF
10 EUR6521.30000 XOF
20 EUR13042.60000 XOF
50 EUR32606.50000 XOF
100 EUR65213.00000 XOF
250 EUR163032.50000 XOF
500 EUR326065.00000 XOF
1000 EUR652130.00000 XOF
2000 EUR1304260.00000 XOF
5000 EUR3260650.00000 XOF
10000 EUR6521300.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / اليورو
1 XOF0.00153 EUR
5 XOF0.00767 EUR
10 XOF0.01533 EUR
20 XOF0.03067 EUR
50 XOF0.07667 EUR
100 XOF0.15334 EUR
250 XOF0.38336 EUR
500 XOF0.76672 EUR
1000 XOF1.53344 EUR
2000 XOF3.06688 EUR
5000 XOF7.66720 EUR
10000 XOF15.33440 EUR