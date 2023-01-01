شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل ILS إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
161544 xof

1.00000 ILS = 161.54400 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:7 UTC
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ILS إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0664588.64071.437891.659720.962218.3044
1GBP1.1533411.23102.2351.658411.914251.1097421.1116
1USD0.93770.813008183.11751.34831.55630.902217.1639
1INR0.01128150.009781430.012031210.01622160.01872410.01085450.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ILS161.54400 XOF
5 ILS807.72000 XOF
10 ILS1615.44000 XOF
20 ILS3230.88000 XOF
50 ILS8077.20000 XOF
100 ILS16154.40000 XOF
250 ILS40386.00000 XOF
500 ILS80772.00000 XOF
1000 ILS161544.00000 XOF
2000 ILS323088.00000 XOF
5000 ILS807720.00000 XOF
10000 ILS1615440.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Israeli New Sheqel
1 XOF0.00619 ILS
5 XOF0.03095 ILS
10 XOF0.06190 ILS
20 XOF0.12381 ILS
50 XOF0.30951 ILS
100 XOF0.61903 ILS
250 XOF1.54757 ILS
500 XOF3.09513 ILS
1000 XOF6.19026 ILS
2000 XOF12.38052 ILS
5000 XOF30.95130 ILS
10000 XOF61.90260 ILS