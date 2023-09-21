جنيه إسترليني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GBP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٧٥٥٬١٨٧ xof

1.00000 GBP = 755.18700 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:58 UTC
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GBP إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063288.16591.433621.65530.957218.2133
1GBP1.1582111.23145102.1181.660491.917251.1086421.0955
1USD0.940550.812051182.9251.34841.55690.900317.1306
1INR0.01134230.009792590.012059110.01626050.01877490.01085680.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GBP755.18700 XOF
5 GBP3775.93500 XOF
10 GBP7551.87000 XOF
20 GBP15103.74000 XOF
50 GBP37759.35000 XOF
100 GBP75518.70000 XOF
250 GBP188796.75000 XOF
500 GBP377593.50000 XOF
1000 GBP755187.00000 XOF
2000 GBP1510374.00000 XOF
5000 GBP3775935.00000 XOF
10000 GBP7551870.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه استرليني
1 XOF0.00132 GBP
5 XOF0.00662 GBP
10 XOF0.01324 GBP
20 XOF0.02648 GBP
50 XOF0.06621 GBP
100 XOF0.13242 GBP
250 XOF0.33105 GBP
500 XOF0.66209 GBP
1000 XOF1.32418 GBP
2000 XOF2.64836 GBP
5000 XOF6.62090 GBP
10000 XOF13.24180 GBP