5 فرنك غرب إفريقي إلى جنيه إسترليني

تحويل XOF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5 xof
0.01 gbp

1.00000 XOF = 0.00131 GBP

Mid-market exchange rate at 23:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.084990.24851.484361.666770.96318.7738
1 GBP1.1444311.2416103.2841.698761.907511.1020821.4854
1 USD0.921750.805412183.1861.36821.536330.8876517.3046
1 INR0.01108050.009682070.012021310.01644750.01846870.01067070.208023

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه استرليني
1 XOF0.00131 GBP
5 XOF0.00657 GBP
10 XOF0.01314 GBP
20 XOF0.02629 GBP
50 XOF0.06572 GBP
100 XOF0.13144 GBP
250 XOF0.32860 GBP
500 XOF0.65721 GBP
1000 XOF1.31442 GBP
2000 XOF2.62884 GBP
5000 XOF6.57210 GBP
10000 XOF13.14420 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GBP760.79000 XOF
5 GBP3803.95000 XOF
10 GBP7607.90000 XOF
20 GBP15215.80000 XOF
50 GBP38039.50000 XOF
100 GBP76079.00000 XOF
250 GBP190197.50000 XOF
500 GBP380395.00000 XOF
1000 GBP760790.00000 XOF
2000 GBP1521580.00000 XOF
5000 GBP3803950.00000 XOF
10000 GBP7607900.00000 XOF