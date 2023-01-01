الدرهم المغربي (MAD)

والدرهام المغربي هو العملة الرسمية للمملكة المغربية، ورقم عملة المغرب هو MAD، ورمزه هو .د. . يشار إليه أيضا باللغة الإنجليزية بـ 'dh.' عامل تحويل MAD له 4 أرقام هامة. إنه عملة ورقية.

اسم العملة

الدرهم المغربي

رمز العملة

د.م.

سعر الصرف MAD

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
من MAD0.0972759.651800.078920.091370.131060.151110.132931.83479
إلى MAD10.280500.0167612.6712010.944607.629886.617567.522960.54502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف درهم مغربي