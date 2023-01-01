الدرهم المغربي (MAD)

والدرهام المغربي هو العملة الرسمية للمملكة المغربية، ورقم عملة المغرب هو MAD، ورمزه هو .د. . يشار إليه أيضا باللغة الإنجليزية بـ 'dh.' عامل تحويل MAD له 4 أرقام هامة. إنه عملة ورقية.