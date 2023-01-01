الدرهم المغربي (MAD)
والدرهام المغربي هو العملة الرسمية للمملكة المغربية، ورقم عملة المغرب هو MAD، ورمزه هو .د. . يشار إليه أيضا باللغة الإنجليزية بـ 'dh.' عامل تحويل MAD له 4 أرقام هامة. إنه عملة ورقية.
اسم العملة
الدرهم المغربي
رمز العملة
د.م.
سعر الصرف MAD
|USD
|XOF
|GBP
|EUR
|CAD
|AUD
|SGD
|ZAR
|من MAD
|0.09727
|59.65180
|0.07892
|0.09137
|0.13106
|0.15111
|0.13293
|1.83479
|إلى MAD
|10.28050
|0.01676
|12.67120
|10.94460
|7.62988
|6.61756
|7.52296
|0.54502
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