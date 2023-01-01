درهم مغربي إلى فرنك سويسري

تحويل MAD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٠٬٩٠٥ xpf

1.00000 MAD = 10.90450 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:16 UTC
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MAD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661810.9640518.3643
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916581.1118121.1797
1USD0.938250.813537183.121.348851.559210.9045517.2305
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875860.01088250.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / فرنك الـ CFP
1 MAD10.90450 XPF
5 MAD54.52250 XPF
10 MAD109.04500 XPF
20 MAD218.09000 XPF
50 MAD545.22500 XPF
100 MAD1090.45000 XPF
250 MAD2726.12500 XPF
500 MAD5452.25000 XPF
1000 MAD10904.50000 XPF
2000 MAD21809.00000 XPF
5000 MAD54522.50000 XPF
10000 MAD109045.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الدرهم المغربي
1 XPF0.09171 MAD
5 XPF0.45853 MAD
10 XPF0.91705 MAD
20 XPF1.83411 MAD
50 XPF4.58527 MAD
100 XPF9.17053 MAD
250 XPF22.92633 MAD
500 XPF45.85265 MAD
1000 XPF91.70530 MAD
2000 XPF183.41060 MAD
5000 XPF458.52650 MAD
10000 XPF917.05300 MAD