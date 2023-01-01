شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك سويسري

تحويل ILS إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٩٬٣٧٦ xpf

1.00000 ILS = 29.37610 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / فرنك الـ CFP
1 ILS29.37610 XPF
5 ILS146.88050 XPF
10 ILS293.76100 XPF
20 ILS587.52200 XPF
50 ILS1468.80500 XPF
100 ILS2937.61000 XPF
250 ILS7344.02500 XPF
500 ILS14688.05000 XPF
1000 ILS29376.10000 XPF
2000 ILS58752.20000 XPF
5000 ILS146880.50000 XPF
10000 ILS293761.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Israeli New Sheqel
1 XPF0.03404 ILS
5 XPF0.17021 ILS
10 XPF0.34041 ILS
20 XPF0.68082 ILS
50 XPF1.70206 ILS
100 XPF3.40412 ILS
250 XPF8.51030 ILS
500 XPF17.02060 ILS
1000 XPF34.04120 ILS
2000 XPF68.08240 ILS
5000 XPF170.20600 ILS
10000 XPF340.41200 ILS