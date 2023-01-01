يوان صيني إلى فرنك سويسري

تحويل CNY إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٥٬٣٥٠ xpf

1.00000 CNY = 15.35010 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.60821.438041.66240.964818.2044
1GBP1.155611.23165102.3921.661741.9211.1149221.0362
1USD0.938250.811919183.13381.34921.55970.905217.0797
1INR0.01128560.009766410.012028810.01622930.01876130.01088850.205448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك الـ CFP
1 CNY15.35010 XPF
5 CNY76.75050 XPF
10 CNY153.50100 XPF
20 CNY307.00200 XPF
50 CNY767.50500 XPF
100 CNY1535.01000 XPF
250 CNY3837.52500 XPF
500 CNY7675.05000 XPF
1000 CNY15350.10000 XPF
2000 CNY30700.20000 XPF
5000 CNY76750.50000 XPF
10000 CNY153501.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Chinese Yuan RMB
1 XPF0.06515 CNY
5 XPF0.32573 CNY
10 XPF0.65146 CNY
20 XPF1.30292 CNY
50 XPF3.25731 CNY
100 XPF6.51461 CNY
250 XPF16.28653 CNY
500 XPF32.57305 CNY
1000 XPF65.14610 CNY
2000 XPF130.29220 CNY
5000 XPF325.73050 CNY
10000 XPF651.46100 CNY